Angers-PSG, formazioni ufficiali: Galtier si affida a Messi e Mbappè. Niane dal 1’

Al "Jean Bouin" l'Angers ospita il Paris Saint-Germain nell'anticipo della trentaduesima giornata di Ligue 1. Testacoda tra le due compagini: i parigini comandano la classifica con otto lunghezze di vantaggio sul Marsiglia secondo, bianconeri ormai con un piede e mezzo in Ligue 2. Di seguito le formazioni ufficiali del match, in programma alle 21 (Clicca qui per la preview)