Villarreal-Barcellona, Koeman ci crede: “Doblete traguardo possibile, ma non dipende solo da noi”

Il Barcellona punta il primato della Liga.

Athletic Bilbao-Atletico Madrid, Simeone: “Sono preoccupato, c’è solo una cosa da fare”

I blaugrana nell’ultimo turno hanno superato per 2-1 in trasferta il Villarreal, un successo che ha permesso ai blaugrana di portarsi a -2 dall’Atletico Madrid sconfitto in quel di Bilbao. I catalani avranno comunque la chance di prendersi la vetta nel caso in cui dovesse vincere il recupero contro il Granada in programma a metà settimana. Proprio sulla stagione vissuta finora ha detto la sua il tecnico del Barça, Ronald Koeman, intervenuto in conferenza stampa.

Superlega, Ceferin torna all’attacco: “Juventus e Real Madrid come i terrapiattisti. Agnelli un bugiardo in piena regola”