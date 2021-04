Superlega, Ceferin torna all’attacco: “Juventus e Real Madrid come i terrapiattisti. Agnelli un bugiardo in piena regola”

Chiosa finale di Ceferin rispetto alla situazione che sta coinvolgendo Juventus, Barcellona e Real Madrid, ancora promotrici attive del progetto Superlega: “Tutti devono assumersi delle conseguenze per quello che hanno fatto e non possiamo fingere che non sia successo niente. Non puoi fare una cosa del genere e dire semplicemente: ‘Sono stato punito perché tutti mi odiano’. I problemi se li sono creati da soli. Ma per me c’è una grande differenza tra le sei società inglesi e le altre: hanno abbandonato l’idea per primi, hanno ammesso di aver commesso un errore. Devi avere una certa grandezza per dire: ‘Mi sbagliavo’. Per me esistono tre gruppi in questa situazione: le sei squadre inglesi, poi le altre tre (Atletico Madrid, Inter e Milan) e infine quelle che pensano che la terra sia piatta e sperano ancora nella Superlega. E tra queste e le altre c’è una bella differenza. Tutti, in qualche modo, saranno ritenuti responsabili”.