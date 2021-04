Athletic Bilbao-Atletico Madrid, Simeone: “Sono preoccupato, c’è solo una cosa da fare”

L’Atletico Madrid perde a Bilbao e saluta il primo posto in classifica.

Atletico Madrid, Simeone: “Super League? Il club è stato protagonista di un gran gesto”

I Colchoneros stanno attraversando un momento piuttosto negativo e nell’ultimo mese e mezzo hanno dilapidato l’importante vantaggio da Real Madrid e Barcellona. La sconfitta in casa dell’Athletic Bilbao pesa notevolmente visto che ha ridotto a soli 2 punti il vantaggio su catalani e Merengues. Il tecnico dei biancorossi, Diego Pablo Simeone, in conferenza stampa, ha analizzato così la stagione dei suoi dicendosi molto preoccupato.

Barcellona, Piqué: “No alla Superlega. Non voglio veder sparire club come il Napoli. Messi? Rispondo così”

“Quando un problema si ripete e non si risolve, allora è colpa dell’allenatore e non della squadra. Perché il mio compito è quello di migliorare le cose e quando non succede, allora significa che lo sto facendo male. Sono ovviamente preoccupato e cercherò di porvi rimedio quanto prima”.