Real Madrid, Modric: “Complimenti a Florentino Pérez. Mbappé sarebbe il benvenuto. Rinnovo? Ecco la verità”

Parola a Luka Modric.

Manca sempre meno alla super sfida tra Liverpool e Real Madrid. Il match – in programma domani sera in quel di Anfield– è valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. All’andata i Blancos hanno sconfitto i Reds per tre reti ad uno e, pertanto, sono favoriti per staccare il pass per il turno successivo della massima competizione europea. Uno dei protagonisti della squadra allenata da Zinédine Zidane, Luka Modric, si è espresso così nella rituale conferenza stampa pre match. In particolare, il centrocampista croato ha parlato della stella parigina che sta conquistando l’Europa a suon di gol e prestazioni prolifiche, Kylian Mbappé. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Circolano diverse indiscrezioni circa i giocatori che arriveranno e quelli che andranno via. Non posso parlarne, ma menzionando Kylian posso dire che è un grande attaccante, lo ha dimostrato con la sua Nazionale e con il PSG. I grandi calciatori sono sempre i benvenuti al Real Madrid, ma non sarebbe corretto parlare in questo momento della stagione di tesserati con altre squadre. Vedremo cosa succederà la prossima stagione. Mbappé come giocatore è il primo, uno dei migliori al mondo”.

E sul rinnovo del mandato di Florentino Pérez: “Congratulazioni al ‘presidente’ per il suo nuovo mandato. Vuole sicuramente costruire di nuovo una grande squadra. Lo siamo già ma vediamo cosa farà in futuro. Il ‘presidente’ ha sempre fatto grandi cose per il Real Madrid e continuerà a farlo”.

Chiosa finale di Modric sul proprio rinnovo di contratto: “Il mio rinnovo sta andando bene, non posso dire di più. Voglio continuare nei Blancos, dove sono molto felice. Spero di continuare il prossimo anno“.