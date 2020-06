Real Madrid, Kroos: “Dobbiamo farci trovare pronti. Lotta scudetto? Vi dico cosa penso”

Il Real Madrid si prepara al ritorno in campo.

Dopo lo stop a causa dell’emergenza Coronavirus la Liga è pronta a ripartire. Toni Kroos, centrocampista dei blancos, si è espresso ai microfoni di DAZN in vista della ripresa del campionato, in programma domenica 14 giugno: “Ovviamente giocare a porte chiuse è diverso, ma dovremo adattarci a questa nuova realtà. Dovremo riuscire a trovare l’intensità giusta anche se sembreranno partite di allenamento. Dovremo farci trovare pronti”.

A tutto Capello: “Ronaldo è il giocatore che mi ha dato più problemi, al Real Madrid lo spogliatoio puzzava di alcol”

Chiosa finale sulla lotta scudetto contro i rivali del Barcellona: “Non credo sia una stagione negativa per noi. Almeno questa è migliore di quella passata. Ora dobbiamo lavorare sulla continuità di rendimento, la sconfitta contro il Betis ha fatto riemergere questo problema. Trovando continuità, avremmo ottime opportunità di vincere il titolo. Se non vinci il campionato, la stagione non può considerarsi di successo”.

Calciomercato, Real Madrid e il futuro della stella Kubo: ecco dove potrebbe andare