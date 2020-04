Real Madrid, Bizzarri: “Con i blancos non ho trionfato. Roberto Carlos? Mi segnava da qualsiasi posizione”

Il ricordo di Albano Bizzarri.

Più di venti anni fa il portiere argentino iniziò la sua carriera con la maglia del Racing Avellaneda, e dopo tre stagioni ebbe subito la più grande occasione possibile per svoltare la sua avventura nel calcio professionistico: il classe ’77 ricevette infatti la chiamata del Real Madrid, che lo acquistò nel lontano 1999. Bizzarri non riuscì però a mantenere le aspettative, e dopo alcune partite da titolare fu sostituito da Iker Casillas, che da quel momento non lascerà mai più il posto di portiere titolare riscrivendo la storia dei blancos, ma riuscì comunque a conquistare la Champions League collezionando cinque presenze.

Bizzarri si racconta: “Io, la Lazio e quella decisione inspiegabile di Reja. Spero di giocare ancora. Avrei smesso al Chievo, ma Sorrentino…”

Dopo una lunga carriera trascorsa per lo più in Serie A dove ha vestito, tra le tante, le maglie di Catania, Lazio e Chievo, Bizzarri ha appeso gli scarpini al chiodo al termine della scorsa stagione, ponendo così fine ad un’avventura che durava da più di venti anni. Come riportato da Marca, Bizzarri ha raccontato come sta vivendo la quarantena per il Coronavirus e ricordato la sua esperienza al Real Madrid:

“Ho smesso di giocare otto mesi fa. Sono stato in Argentina per un po’ e sono venuto a Miami per studiare l’inglese. Stavo monitorando la situazione perché ho amici in Spagna e in Italia, pensavo che sarebbe finita prima ma mi ha sorpreso che stia ancora continuando. Ho vissuto un momento molto bello al Real Madrid, ma non posso dire di aver trionfato. Ho vissuto l’esperienza di vivere quello spogliatoio e vedere come sono gestite alcune star del calcio mondiale. Sono entrato nello spogliatoio e ho incontrato Roberto Carlos, Raúl, Hierro, Redondo, personaggi dal grande impatto. Roberto Carlos calciava molto bene. Mi ha segnato da calcio di punizione da qualsiasi posizione. Allenarsi con giocatori di questo livello ti rende migliore, perché ti costringe a superarti per poterli contrastare“.