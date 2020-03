Real Madrid-Barcellona, Vinicius: “La migliore serata da ‘blancos’. Il gol? Non era un cross”

Il Real Madrid strappa una vittoria importantissima.

Sul campo del Santiago Bernabeu è andata in scena la sfida tra il Real Madrid e il Barcellona, che si sono affrontati in occasione della ventiseiesima giornata di Liga: il match era fondamentale per le sorti della lotta scudetto, dal momento che le due squadre si trovavano a soltanto un punto di distanza. I padroni di casa hanno trionfato 2 a 0 grazie ai gol di Vinicius e Mariano Diaz, che hanno regalato a Zinedine Zidane tre punti importantissimi, grazie ai quali i blancos sono saliti fino al primo posto in classifica superando proprio i blaugrana. Inoltre, le Merengues hanno ottenuto anche un vantaggio importante, dal momento che adesso hanno in loro favore anche gli scontri diretti (l’andata era infatti terminata 0 a 0), elemento fondamentale qualora le due squadre dovessero arrivare a pari punti al termine dell’attuale stagione.

Al termine del match l’attaccante del Real Madrid, Vinicius, ha parlato ai microfoni di Movistar esprimendo tutta la sua gioia per la rete realizzata e la vittoria ottenuta: “La migliore serata da giocatore del Real Madrid. Lavoro sempre duramente e sapevo che quel gol sarebbe arrivato al momento giusto. Kroos mi ha dato un buon passaggio, passaggi su cui ci siamo esercitati in allenamento che ci hanno permesso di segnare. Non era un cross, era un tiro in porta. I miei compagni di squadra si sono congratulati con me, ma tutti noi dobbiamo continuare così. Vogliamo portare avanti il nostro lavoro e quello che Zidane vuole da noi. Oggi abbiamo giocato molto bene e abbiamo vinto. Gioco nella migliore squadra del mondo e voglio che tutti i tifosi siano felici“.

