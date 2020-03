Real Madrid-Barcellona, Busquets: “Male nella ripresa. Classifica? Sprecata un’opportunità, il primo gol…”

Fa festa il Real Madrid.

Non deludono i Blancos che, dopo il brutto ko rimediato in Champions League con il City, si aggiudicano il derby contro il Barcellona riprendendosi la vetta della Liga. La formazione di Zidane piega i blaugrana al “Bernabeu”, offrendo una prestazione di livello davanti agli occhi della sua ex stella: Cristiano Ronaldo, volato a Madrid per sostenere le merengues. Un ko pesante da digerire per la compagine di Setién: ormai ad una lunghezza di svantaggio dal Real Madrid. Ad analizzare la gara al triplice fischio è il centrocampista Sergio Busquets, intervenuto al triplice fischio ai microfoni di “Movistar”.

“Poteva essere un’opportunità per prendere le distanze, ma non è andata così. Abbiamo giocato molto bene nella prima parte di gara, ma nel secondo tempo è cambiato tutto. Ci hanno messo in difficoltà, non riuscivamo a costruire dal basso e loro ne hanno approfittato per pressarci e risalire. Grazie ad un nostro errore e ad una deviazione sfortunata hanno realizzato il gol dell’1 a 0. Perdiamo la calma perché perdiamo il possesso del pallone. Non sappiamo come raggiungere la porta avversaria quando veniamo pressati alti uomo a uomo. A volte puoi essere incerto su un pallone e puoi correre un rischio, ma credo che abbiamo le qualità per assumerci questo rischio. Bene fisicamente? Cambia durante la partita, nel primo tempo sembrava che stessimo meglio, ma non penso sia stato un problema a livello fisico. Soffrire senza palla? A tutti noi piace tenere la palla e credo che abbiamo i giocatori giusti per farlo. Tutte le squadre soffrono quando non hanno la palla. Non siamo tra le squadre più difensive né tra quelle più fisiche. Ci sono ancora tante partite da giocare”.