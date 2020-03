Real Madrid-Barcellona, Setién: “Commessi troppi errori, ma lotta scudetto ancora aperta. Messi a secco? Rispondo così”

Il Real torna in vetta alla Liga.

Termina con il risultato di 2-0 il big match tra Real Madrid e Barcellona andato in scena questa sera al “Bernabeu”. I Blancos si aggiudicano il “Clasico” volando in testa alla classifica. Brutta prova per i blaugrana, ancora a secco di vittorie in trasferta. Ko analizzato proprio dal tecnico del Barcellona, Quique Setién, intervenuto ai microfoni di “Movistar”.

“Questa sconfitta non avrà un grande significato nella lotta per la Liga perché ci sono ancora tante partite da giocare. Ora loro sono un punto avanti, ma c’è ancora molto da fare e può succedere ancora di tutto. Durante la prima parte di gara abbiamo controllato il gioco, nonostante alcune imprecisioni ed errori nell’impostazione dell’azione. La nostra partita è stata soltanto nel primo tempo, abbiamo fatto bene e abbiamo avuto alcune occasioni, anche prima che loro segnassero il primo gol nel secondo tempo. Ma non è andata così e quindi mi devo congratulare con l’avversario. Siamo entrati in una dinamica di errori e questo ha permesso al Real di continuare a crescere durante la partita, abbiamo perso fiducia: sono fasi della partita che chiunque può attraversare. Tutto dipende dal riscontro che hai. Hanno vinto loro, questa è la chiave di lettura della partita. Messi? Non possiamo ossessionare Leo, anche se per noi è fondamentale. Oggi non gli è andata bene, ma altri giocatori hanno avuto la possibilità di segnare”.