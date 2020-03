Real Madrid-Barcellona, Sergio Ramos: “Siamo stati autocritici, eravamo in debito con i tifosi”

Parla il capitano dei blancos.

Il Santiago Bernabeu ha ospitato questa sera la sfida tra il Real Madrid e il Barcellona, che si sono affrontati in occasione della ventiseiesima giornata di Liga: a decidere il Clásico sono stati i gol di Vinicius e Mariano Diaz, che hanno trascinato i blancos fino al primo posto in classifica.

Real Madrid-Barcellona, Zidane: “In attacco nettamente superiori. Vinicius? Ho avuto ragione io”

Al termine del match il capitano del Real Madrid, Sergio Ramos, ha commentato così la sua prestazione e quella dei suoi compagni di squadra: “C’è ancora molto da fare e dobbiamo tenere i piedi per terra. Adesso siamo primi in classifica. Dopo gli ultimi risultati abbiamo voluto rivendicarci e quale modo migliore che vincere in casa e contro una grande squadra come il Barcellona. È stata un’opportunità unica e dipendeva da noi stessi. Sono tre punti importanti ma ce ne sono ancora molti, bisogna tenere i piedi per terra. Abbiamo dato un po’ la palla al Barça, abbiamo deciso di stare sulla difensiva. Non so se è stato meglio o peggio, ma è stata una nostra decisione. Avevano il controllo della palla, ma non riuscivano a creare occasioni. Nel secondo tempo abbiamo cambiato strategia, abbiamo cercato di rubare più palloni a centrocampo, siamo riusciti a creare occasioni e a segnare un gol. Non so è meglio o peggio, ma abbiamo fatto così. Dobbiamo capire in cosa possiamo migliorare. Ora cercheremo di rimanere in cima alla classifica il più possibile. Sconfitta con il Manchester City? Dagli errori si impara. Dovrebbero sempre aiutarci a migliorare e renderci più forti. Questa squadra è stata meravigliosamente autocritica. Messi? Crea un clima di costante incertezza e bisogna essere sempre vigili. Stiamo più attenti a Leo perché può essere sempre decisivo, abbiamo messo tutta la nostra attenzione su di lui, cercando di chiudergli tutti gli spazi. Effetto Bernabéu? Alla fine, quando i risultati non ti accompagnano, ti senti in debito con i tifosi. Ci è voluta una partita come questa per ricongiungerci. Ora dobbiamo mantenere questo calore e ripagarlo con i titoli, non soltanto con le singole partite“.