Napoli-Barcellona, i catalani spingono per Fabian Ruiz: pronta l’offerta per il centrocampista spagnolo

Il Napoli affronterà il Barcellona di Lionel Messi che per la prima volta nella propria carriera sarà ospite del tempio che fu di Diego Armando Maradona. Una sfida che varrà un pass per i quarti di finale della competizione europea, occasione per i due club di parlare anche di calciomercato.

Stando a quanto ha rivelato l’edizione odierna di ‘Mundo Deportivo‘, i catalani sarebbero interessati all’acquisizione del centrocampista iberico Fabian Ruiz. Il calciatore classe ’96 in questa prima parte di stagione non ha brillato rispetto alla scorsa annata quando ha spiazzato tutti collezionando prestazioni di alto livello. In ogni caso, gli spagnoli hanno serie intenzioni di proporre un’offerta importante ai partenopei per portare il giocatore in Liga e la doppia sfida di Champions League potrebbe essere un’ottima opportunità per sedersi e parlarne con calma. L’operazione, ad ogni modo, si chiuderebbe per la prossima stagione e quindi Fabian resterebbe a Napoli fino al prossimo giugno.

