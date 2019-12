Barcellona-Real Madrid, Griezmann: “Voglio che il mio nome resti nella storia del club. Benzema? Dubitano sempre di lui”

Si avvicina il “Clasico” che vedrà opposte Barcellona e Real Madrid.

Al “Camp Nou” nella serata di mercoledì 18 dicembre andrà in scena la sfida tra i due club, un match dal sapore particolare sia per Zinedine Zidane che per Ernesto Valverde. Sarà il primo ‘Clasico‘ per Antoine Griezmann che, ai microfoni di Movistar+, ha parlato della sua esperienza in blaugrana e tessuto le lodi del suo connazionale Karim Benzema.

“Si dubita sempre di Karim Benzema ma alla fine sappiamo che alla fine della stagione mette a segno tra i 15 e i 20 gol. È uno dei migliori attaccanti al mondo. Barcellona? Mio padre è molto orgoglioso nel vedermi indossare questa maglia, voglio lasciare il mio nome nella storia di questo club. Vivere a Barcellona mi piace molto e ammetto di essere felice”.

