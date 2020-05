Villarreal, la stoccata di Bacca: “A Milano il calcio non si vive come a Siviglia, non c’è la stessa passione”

Carlos Bacca ricorda la sua avventura vissuta con la maglia del Milan.

L’attaccante colombiano in forza al Villarreal, ai microfoni della redazione di AS, ha confessato quale è stato il periodo più gratificante della sua carriera.

“A Milano, il calcio non è vissuto con la stessa passione di Siviglia. Al Villarreal le cose erano iniziate bene, ma ora non sto giocando. La combinazione di essere felici dentro e fuori dal campo nei due anni in cui sono stato a Siviglia è per me la cosa più bella”.

