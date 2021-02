Liga, Osasuna-Siviglia: Lopetegui vince e sale al terzo posto, sorpassato il Barcellona. La classifica aggiornata

Il Siviglia batte per 0-2 l’Osasuna.

La compagine allenata da Julen Lopetegui conquista tre punti fondamentali per la corsa alle zone alte della classifica. Papu Gomez e compagni, infatti, sono riusciti ad ottenere un successo che li porta al terzo posto, staccando di una sola lunghezza il Barcellona. La franchigia blaugrana non è andata oltre l’1-1 contro il Cadice, fornendo ai biancorossi un’occasione imperdibile di sorpasso prontamente sfruttata. Decisive per il successo la rete siglata da Diego Carlos al 19′ e, nella ripresa, quella di De Jong impreziosita dal puntuale assist di El Haddadi. Ottime indicazioni, dunque, per il Siviglia, che continua il suo trend positivo di risultati nel quale si è dimostrata una squadra di assoluta qualità e tasso tecnico.

