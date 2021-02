Premier League, Brighton-Crystal Palace 1-2: un gol di Benteke nel finale regala il successo agli ospiti. La classifica aggiornata

Il Crystal Palace trova una vittoria contro il Brighton fuori casa vincendo 2-1

Una partita poco emozionante che non ha visto nessuna delle due squadre giocare un calcio spumeggiante. Una vittoria fondamentale che permette al Crystal Palace di allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. Il Brighton invece rimane sedicesimo in classifica a 26 punti, solamente +4 sul Fulham terzultimo. Le marcature sono state segnate al 28esimo minuto da Mateta per il Crystal Palace, al 55esimo minuto da Veltman per il Brighton e al 95esimo Benteke ha regalato il successo agli ospiti servito in maniera perfetta da Townsend.

Di seguito la classifica aggiornata.