Siviglia, Lopetegui avvisa Gomez: “Grande sfida in carriera per il Papu, i compagni non gli renderanno la vita facile”

La vicenda Papu Gomez-Atalanta si è conclusa al meglio per entrambe le parti in causa con l’argentino che si è trasferito al Siviglia.

L’ormai ex capitano della dea è un rinforzo importante per una squadra che in Liga sta lottando per accedere alla prossima Champions League. L’allenatore degli spagnoli ha risposto ad alcune domande dei giornalisti dopo il successo in Coppa del Re contro il Valencia.

Secondo l’ex allenatore del Real Madrid, l’acquisto del Papu è stata un’ottima operazione, ma il talento sudamericano dovrà sudare come tutti gli altri per entrare tra i titolari: “Innanzitutto è il benvenuto. Se lo abbiamo preso è perché è un giocatore che ci piace, ma a Siviglia affronterà la più grande sfida della sua carriera. Viene qui per aiutarci a migliorare. Questa è una squadra che sta lavorando bene. Viene per aiutarci e per competere con gli altri compagni, che stanno facendo bene e non gli renderanno la vita facile”.

Il Papu Gomez dopo un buon inizio di stagione, a causa dei dissapori con Gasperini era stato messo fuori rosa e non scende in campo in un match ufficiale da circa due mesi. In 16 apparizioni in questa annata con la maglia dell’Atalanta ha segnato 5 reti e fornito 4 assist.