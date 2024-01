Las Palmas-Barcellona, le probabili formazioni: Xavi con Raphinha e Balde. Ok Sandro

La partita tra Las Palmas e Barcellona si svolgerà oggi 4 gennaio 2024 alle 21:30, allo stadio Gran Canaria. La partita è valida per la diciannovesima giornata della Liga spagnola. Le due squadre arrivano alla partita con risultati e obiettivi diversi. Il club padrone di casa è attualmente al 10° posto in classifica, con 25 punti, e cerca di avvicinarsi alla zona Europa, distante sole tre lunghezze. Il Barcellona, invece, è quarto in classifica, con 38 punti, e vuole continuare a inseguire Girona e Real Madrid, abbastanza lontane dalle concorrenti (hanno entrambe 48 punti). La partita è quindi molto importante per entrambe le squadre. Il Las Palmas, reduce da un ko in casa del Bilbao, ha bisogno di una vittoria per dare una svolta alla propria stagione, mentre il Barcellona vuole continuare a vincere, dopo il successo sull'Almeria, per mantenere la pressione sulle prime della classe.