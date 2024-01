Girona-Atletico Madrid 4-3: gol e show al Montilivi. Super Morata, Michel primo

Match importante quello che si è giocato oggi all'Estadio Municipal de Montilivi tra il Girona capolista insieme al Real Madrid, e l'Atletico Madrid di Simeone. 4-3 il risultato finale. Inizio del match scoppiettante con i padroni di casa che passano in vantaggio al 2' con Valery. Al 15' Morata pareggia i conti dopo che il Var lo aveva inizialmente annullato. Al 25' ci prova Martin ma Oblak para. Passa un minuto e la squadra di Michel passa nuovamente in vantaggio grazie a Savio. Intorno alla mezz'ora ci prova Griezmann ma Gazzaniga risponde. Al 39' il Girona cala il tris grazie a Blind che piomba su un pallone vagante. Finale del primo tempo clamoroso. Al 44' ancora Morata accorcia le distanze, passa un minuto e lo stesso bomber ex Juventus pareggia ma il Var annulla la rete. Nella ripresa ancora lo spagnolo scatenato sigla il 3-3 con una tripletta fantastica. All'ora di gioco ci prova Dovbyk ma non riesce a segnare. Al 73' anche Couto conclude in porta e il portiere sloveno para. Proprio quando tutto presagiva al pareggio ci pensa Martin a regalare la vittoria ai suoi che porta la formazione del City Group al primo posto con il Real Madrid. Rimane terza la squadra del Cholo