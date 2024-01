Granada-Atletico Madrid, probabili formazioni: Simeone con Morata e Griezmann

Le probabili formazioni del match tra Granada e Atletico Madrid, valido per la ventunesima giornata del campionato di Liga.

Quasi tutto pronto per Granada-Atletico Madrid. Il match - valido per il posticipo della ventunesima giornata di Liga - è in programma alle ore 21.00 al Nuevo Estadio de Los Cármenes.

Il Granada sta attraversando una stagione complicata. Zaragoza e compagni occupano la penultima posizione in classifica e distano dall'ultimo posto valido per la zona salvezza - occupato dal Siviglia - ben cinque lunghezze. La formazione di Medina è reduce dalla sconfitta esterna contro il Betis e ha voglia di prendere il cammino verso la salvezza già da stasera contro una squadra, sulla carta, certamente più attrezzata per la categoria.

L'Atletico Madrid ha conquistato i quarti di finale di Copa del Rey battendo nel derby il Real Madrid per quattro a due ai supplementari. Un dispendio energetico certamente significativo per la squadra di Simeone che appena una settimana prima degli ottavi di Copa era uscita sconfitta dalla finale di Supercoppa di Spagna sempre contro il Real sempre ai supplementari. Nell'ultima partita giocata in Liga Morata e compagni hanno battuto il Lugo per uno a tre e vincere questa sera consentirebbe ai Colchoneros di agguantare l'Athletic Bilbao al quarto posto in classifica.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GRANADA-ATLETICO — GRANADA (4-3-3): Batalla; Carlos Neva, Piatkowski, B. Mendez, R. Sanchez; G. Villar, Gumbau, Sergio Ruiz; Uzuni, Boye, Zaragoza. Allenatore: Alexander Medina.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Hermoso, Witsel, Savic; Riquelme, de Paul, Koke, Llorente, Molina; Morata, Griezmann. Allenatore: Diego Simeone.

DOVE VEDERE GRANADA-ATLETICO — La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle 21.