Atletico Madrid-Granada 0-0: Simeone impatta contro Karanka. La classifica di Liga

Nella gara valida per la trentatreesima giornata di Liga, l'Atletico Madrid ha pareggiato per zero a zero in casa contro il Granada

Zero a zero, è questo il risultato finale della gara valida per la trentatreesima giornata del massimo campionato spagnolo. Un pareggio che sa di beffa per l'Atletico Madrid che è in piena corsa per staccare un pass per la prossima Champions League. Una battuta d'arresto non prevista quella della squadra di Simeone che davanti al proprio pubblico non è riuscita a portare a casa l'intera posta in palio nonostante un avversario che lotta per non retrocedere. Il Granada di Karanka ha, dall'altra parte, conquistato un punto importante che rilancia le ambizioni di salvezza degli stessi spagnoli.