Girona-Celta Vigo 1-0: Herrera regala la terza vittoria consecutiva nel finale

Show nel finale nell'anticipo della decima giornata di Liga . Al Estadio Municipal de Montilivi va in scena la sfida tra Girona e Celta Vigo. Match molto combattuto dove i padroni di casa hanno avuto il pallino del gioco e hanno creato molte occasioni non riuscendo però a concretizzarle, dimostrandosi poco incisivi. Gli ospiti invece hanno cercato di battere colpo su colpo alle avanzate degli albirrojos arrendendosi solo negli ultimi minuti di gioco. Nella prima frazione il gioco viene interrotto intorno al 15' per consentire i soccorsi ad un tifoso del Celta che si era sentito male, con il gioco che viene ripreso dopo circa cinque minuti. Dopo l'interruzione la sfida ricomincia senza particolari colpi di scena nonostante la voglia di vincere dei padroni di casa. Quando la partita si stava indirizzando sul binario del pareggio, ci pensa Herrera al 91' a segnare su assist di Garcia facendo gioire i tifosi biancorossi. Con questo successo la società targata CityGroup rimane saldamente in vetta al campionato spagnolo in attesa del big match di domani tra Real Madrid e Barcellona. CeltaVigo sempre più invischiato nella lotta per non retrocedere.