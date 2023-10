Girona-Celta Vigo, le formazioni ufficiali: sfida tra bomber, Dovbyk contro Aspas

Le formazioni ufficiali dell'anticipo della decima giornata di Liga tra Girona e Celta Vigo in programma alle 21:00

Si apre la decima giornata di Liga. A sfidarsi Girona e Celta Vigo. Padroni di casa autentica sorpresa di questo inizio di campionato. Gli uomini di Michel si trovano primi in concomitanza del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Obiettivo vincere per continuare a sognare. Ospiti bisognosi di punti per uscire dalla zona retrocessione. Ecco le scelte dei due tecnici: