Celta Vigo-Alaves 6-0, show degli ex Inter: Rafinha e Murillo super nella goleada galiziana

Le ex stelle dell’Inter brillano in Liga.

Rafinha e Murillo, che hanno vestito la maglia nerazzurra rispettivamente da gennaio a giugno del 2018 (17 presenze e due reti) e dal 2015 al 2017 (61 presenze e dure reti), si trovano adesso tra le fila del Celta Vigo. Quest’oggi, in occasione della trentesima giornata del massimo campionato spagnolo, si sono resi protagonisti di una goleada contro l’Alaves. Il risultato finale, all’Estadio de Balaidos, è di 6-0. Gli uomini di Rudi Garcia sono passati in vantaggio a un quarto d’ora dal fischio d’inizio grazie ad un colpo di testa del difensore colombiano di proprietà della Sampdoria. Soltanto cinque minuti è arrivato il raddoppio su calcio di rigore di Aspas. Nel finale del primo tempo show del centrocampista brasiliano. In sessanta secondi, infatti, il classe ’93 realizza una doppietta mettendo ko gli avversari, rimasti anche in dieci a causa dell’espulsione Aguirregabiria. Nella ripresa, spazio nel tabellino dei marcatori anche per Nolito, autore di un’altra rete dagli undici metri, e Santi Mina, che realizza il 6-0 con un tiro all’incrocio. Il Celta Vigo si porta così a +4 sulla terzultima.

