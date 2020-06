Per migliorare la qualità del prodotto televisivo, la Liga ha trasmesso le partite del primo turno, giocate a porte chiuse come precauzione per il Coronavirus, con l’aggiunta di un livello audio virtuale composto dai cori dei tifosi. Ecco la differenza tra realtà e finzione nel derby tra Siviglia e Real Betis.

VIDEO Liga, tifosi al pub e stadio deserto: l’atmosfera surreale del derby Siviglia-Betis