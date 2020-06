Barcellona, Suarez: “Ho recuperato dal mio infortunio, giocare senza i tifosi sarà surreale”

Luis Suarez racconta la sua quarantena.

L’attaccante uruguaiano del Barcellona si è mostrato gioioso in merito alla ripresa del campionato spagnolo che riaprirà i battenti da giovedì 11 giugno con il derby di Siviglia. “El Pistolero“, nel corso di un’intervista concessa ai canali ufficiali del club, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Possiamo tornare a goderci la vita ma senza dimenticare il momento buio che abbiamo passato. Per quanto riguarda il mio infortunio ad inizio anno, devo dire che ho recuperato bene. Questa interruzione forzata mi ha aiutato a ristabilirmi al meglio. Coronavirus? Abbiamo vissuto periodi bui con tutte le morti che ci sono state. Adesso però siamo in una situazione un po’ diversa, possiamo goderci di nuovo la vita e possiamo vedere i bambini che escono per fare una passeggiata. Questo ci rende molto felici. Stadi a porte chiuse? Giocare senza pubblico sarà difficile, ma dovremo abituarci”.

