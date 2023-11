Atletico Madrid-Villareal, le probabili formazioni: Simeone punta su Morata e Koke

La preview e le probabili formazioni del match tra Atletico Madrid e Villareal, valido per la tredicesima giornata della Liga spagnola.

La partita tra Atlético Madrid e Villarreal è sicuramente uno dei match più interessanti della tredicesima giornata de LaLiga . I Colchoneros , attualmente al quarto posto in classifica, vogliono tornare alla vittoria in campionato dopo la sconfitta contro il Las Palmas . Il Villarreal , dalla sua, vuole riscattare il ko interno contro l' Athletic Bilbao . I padroni di casa partono con il favore del pronostico, grazie al loro gioco solido e alla loro esperienza. Il tecnico Diego Simeone avrà a disposizione tutti i suoi migliori giocatori, tra cui Alvaro Morata , Antoine Griezmann e Koke .

Gli ospiti, invece, possono contare su una rosa molto competitiva, con giocatori come GerardMoreno, Sorloth e Dani Parejo. Il tecnico Rojo Martin - subentrato a Quique Setién - avrà il compito di trascinare verso l'alto il Sottomarino Giallo (attualmente al tredicesimo posto), nonostante debba però fare i conti con alcune assenze, come quelle di Denis Suarez, Juan Foyth, Alfonso Pedraza, Francis Coquelin. La partita si preannuncia equilibrata e ricca di emozioni. I Colchoneros sono favoriti, ma il Villarreal non può essere sottovalutato.