Atletico Madrid, Trippier e la ripartenza della Liga: “È bello tornare, ma comprendiamo il momento”

La Liga ripartirà il prossimo 11 giugno.

Dopo la Bundesliga, anche la massima serie spagnola tornerà presto in campo. Un ritorno fortemente atteso, sia dalle squadre che dai tifosi. L’Atletico Madrid, all’esordio nell’era post-Coronavirus, affronterà l’Atletico Bilbao tra le mura amiche.

Kieran Trippier, difensore dei Colchoneros, intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club spagnolo, ha parlato dell’emozione di tornare in campo dopo il lungo stop: “È bello tornare, è stato molto difficile non vedere i compagni di squadra e lo staff, non allenarsi tutti i giorni. È stato davvero molto difficile. Comprendiamo tutti il momento, ma non vedo l’ora che il campionato spagnolo riprenda e che la stagione finisca in modo ottimale”.

