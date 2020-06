VIDEO Liga, Tebas: “Le gare saranno ravvicinate. Importante giocare alle 13, svelo perché”

Javier Tebas, presidente della Liga, ha confermato la possibilità che le squadre spagnole, che torneranno in campo il prossimo 11 giugno, debbano disputare alcune gare a mezzogiorno, se il meteo lo consentirà.

“Le partite saranno molto ravvicinate e lasceremo almeno 72 ore di riposo per squadra. Daremo gli orari ogni due giorni, per avere il quadro delle previsioni del tempo, che sono note con circa quindici giorni di anticipo. Il fine settimana del 12 giugno sarà più freddo quindi abbiamo programmato partite per l’ora di pranzo. Se dovessero aumentare le temperature, si giocherà alle 17”.

Liga, si torna in campo dopo l’incubo Coronavirus: il programma completo, le novità e gli orari della ripresa