Atletico Madrid-Real Sociedad, probabili formazioni: Simeone con Griezmann e Correa

Quasi tutto pronto per Atletico Madrid-Real Sociedad . Il match - valido per la trentasettesima giornata del massimo campionato spagnolo - è in programma alle ore 19.00 allo stadio "Wanda Metropolitano".

La squadra guidata da Simeone occupa la terza posizione in classifica e può ancora raggiungere il secondo posto ricoperto dal Real Madrid. Il distacco tra la squadra di Ancelotti e i Colchoneros è di quattro punti con quest'ultimi che hanno da giocare una partita in più. Vincendo questa sera, dunque, l'Atletico Madrid si porterebbe a una sola lunghezza di distanza dai cugini con l'ultima partita di Liga in programma domenica 4 giugno. In quell'occasione De Paul e compagni affronteranno in trasferta il Villarreal, mentre i Blancos ospiteranno l'Athletic Bilbao. Simeone, salvo sorprese, per la partita odierna farà affidamento su un 3-5-2 con Griezmann e Correa punti di riferimento in attacco.