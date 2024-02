Athletic Bilbao-Maiorca, le probabili formazioni: Williams sfida Larin. C’è Sancet

Athletic Bilbao-Maiorca, valida per la ventitreesima giornata della Liga. La partita si giocherà venerdì 2 febbraio 2024 alle ore 21:00 allo Stadio San Mamés di Bilbao. Le due squadre si trovano in posizioni di classifica diverse: l'Athletic è quinto con 42 punti e punta a un posto in Champions League. Il Maiorca è quindicesimo con 20 punti e vuole consolidare la sua posizione sopra la zona retrocessione. La partita è equilibrata e il pronostico è incerto. Il Bilbao è favorito per il fattore campo, ma il Maiorca ha dimostrato di poter essere pericoloso in trasferta. Occhio al reparto offensivo di Valverde, che vanta giocatori come Iñaki Williams e Unai Gomez. Il Maiorca potrebbe cercare di sfruttare il contropiede per mettere in difficoltà la difesa basca.