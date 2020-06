Atalanta, Gasperini: “Valencia? Polemica offensiva e brutta. Mai avuto febbre”

La parola a Gian Piero Gasperini.

Il tecnico dell’Atalanta, intervenuto a Sky Sport, è tornato a discutere del battibecco avuto con il Valencia a causa delle dichiarazioni rilasciate, proprio dal coach ex Palermo, in merito ad una possibile positività al COVID-19 durante la gara di Champions League proprio con la compagine spagnola(Atalanta, la rivelazione di Gasperini: “Ho avuto il Coronavirus, ho pensato alla morte. Ripartenza? Giocheremo per Bergamo”). Di seguito le sue parole: “E’ una polemica veramente molto offensiva, so di aver rispettato tutti i protocolli, sono stato in quarantena come tutti fino a quando non abbiamo ricominciato gli allenamenti. Non abbiamo mai fatto tamponi, con i sierologici ho scoperto di aver preso il virus e ripensando al passato quello è stato il periodo in cui ho avuto malesseri, ma non ho mai avuto febbre o problemi polmonari di nessun tipo. Quando sono partito da Bergamo stavo bene, i problemi li ho avuti dopo. Ripeto, la polemica è offensiva e brutta”, conlude Gasperini riferendosi al comunicato rilasciato dai Blanquinegres.

Gasperini e il Covid, arriva il comunicato del Valencia: “Sorpresi dalle sue parole, ha messo a rischio tante persone”