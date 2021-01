Arsenal, Ozil scopre le carte su Twitter: “Cristiano Ronaldo o Messi? Non ho dubbi. Sergio Ramos e Wenger…”

La situazione tra Mesut Ozil e l’Arsenal è parecchio intricata.

Arsenal, continua la telenovela Ozil: il tedesco sempre più ai margini, il suo entourage studia il piano per il futuro

Il centrocampista tedesco è stato messo fuori rosa dalla società londinese ed è alla ricerca di una nuova avventura. Molte squadre hanno messo gli occhi sul fantasista di origini turche, ma nessuna trattativa sembrerebbe in stato avanzato. Nelle ultime ore Ozil avrebbe risposto ad alcune domande dei tifosi su twitter. Tanti i temi affrontati, dal dualismo Messi-Ronaldo al carisma di Sergio Ramos, passando per il grande rispetto nei confronti di Arsene Wenger.

Il tecnico francese per il calciatore tedesco è stato una persona fondamentale per la propria crescita: “Arsene Wenger è un allenatore speciale nella mia carriera, per cui ho totale rispetto. È un grande allenatore con numerosi titoli. Soprattutto, è una persona fantastica e sincera. Lo associo ai miei più grandi successi dell’Arsenal. Ricorderò sempre positivamente quel tempo con lui”.

Arsenal, parla l’agente di Ozil: “Una vergogna la sua esclusione. Serie A nel futuro? Vi dico cosa penso”

Spende parole d’oro nei confronti degli ex compagni di squadra al Real Madrid, Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo, ma anche per Leo Messi: “Classe mondiale da oltre un decennio e che leader che è diventato! La sua ambizione e la sua voglia di vincere sono sorprendenti. Direi che Sergio Ramos il miglior difensore del mondo della mia generazione. Messi ha dimostrato di essere uno dei migliori di sempre in Spagna, ma Ronaldo è sempre stato il migliore in ogni paese in cui ha giocato”.