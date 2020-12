La situazione tra Mesut Ozil è l’Arsenal si fa sempre più intricata.

Arsenal, Ozil fuori rosa: per lui un bonus da 8 milioni. Il motivo

Secondo quanto riportato dal New York Times, la frattura tra il giocatore tedesco e il club londinese sarebbe nata da un tweet lo scorso anno in cui contestò la Cina, con un’accorata denuncia in merito al trattamento alla minoranza musulmana degli uiguri nella regione dello Xinjiang. In Cina per i motori di ricerca il profilo di Mesut Ozil non esiste più, la digitazione sul web di qualsiasi contenuto riconducibile al giocatore dell’Arsenal genera soltanto un messaggio d’errore.

La situazione tra l’Arsenal e il calciatore di origini turche si è ulteriormente deteriorata quando, durante il lockdown, l’entourage del fantasista non ha trovato l’intesa con la società relativamente al taglio degli stipendi. Un crocevia che ha causato la rottura totale tra le parti tanto che Ozil non è stato inserito dai Gunners nella lista dei calciatori utilizzabili in Europa League e Premier League.

Ozil risulta essere il giocatore più pagato dell’Arsenal ed è fuori squadra. I tifosi non hanno digerito la decisione, ma non sono riusciti a far cambiare idea alla società.

L’agente di Mesut Ozil, Erkut Sogut, ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso di un’intervista a TuttoMercatoweb in cui ha provato a spiegare la sua versione dei fatti.

Nonostante la delusione per non aver ricevuto neanche una possibilità in questa stagione, il giocatore tedesco sta continuando ad allenarsi duramente e non vede l’ora di poter dire si ad una nuova avventura: ” Si sta allenando più duramente che mai. A casa ha una palestra, in giardino e in garage. Quindi oltre al lavoro che fa col club, si allena anche a casa, da solo. Questo dimostra la sua professionalità, tutta la sua serietà. Chiaro, ci sono tanti club interessati nel prenderlo”.

Mesut Ozil è sempre stato un ragazzo molto sensibile alle questioni sociali. In questo periodo in cui non sta vedendo il campo si è dedicato ad aiutare i più bisognosi: “ Le iniziative di charity hanno giocato un ruolo sempre preponderante nella vita di Mesut. Durante la pandemia ha sempre cercato di aiutare gli altri e di restituire tanto di quel che ha avuto. Qui a Londra, invece, Mesut sta portando avanti un progetto per 40mila pasti gratuiti per coloro che ne avranno necessità durante le vacanze di Natale”.

Ci sono tanti club in Europa interessati a Mesut Ozil, e Erkut Sogut, lascia la porta aperta anche a un possibile approdo in Serie A: “ La Serie A una grande lega e sono certo che queste squadre potrebbero beneficiare delle capacità di Mesut Ozil. E’ un numero 10 puro, tanti club italiani giocano con un calciatore in quel ruolo.”