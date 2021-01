Arsenal, continua la telenovela Ozil: il tedesco sempre più ai margini, il suo entourage studia il piano per il futuro

Mesut Ozil-Arsenal: separati in casa.

Arsenal, parla l’agente di Ozil: “Una vergogna la sua esclusione. Serie A nel futuro? Vi dico cosa penso”

Nessuna luce in fondo al tunnel per il calciatore tedesco che ormai da diversi mesi non è più riuscito a ritagliarsi lo spazio che merita alla corte di mister Mikel Arteta. Il giocatore classe ’88 sta vivendo mesi complicati in quel di Londra, prova ne è il fatto che è stato addirittura messo fuori sia dalla lista per la Premier League che da quella per l’Europa League.

Continua a tenere banco dunque la vicenda che sta vedendo come protagonista Ozil sulla quale è tornato a parlare anche il coach dei Gunners: “Se qualcosa esce fuori in questo mese è perché sarà conveniente per tutte le parti in causa. Se arriverà il momento ci muoveremo di conseguenza, altrimenti il giocatore resterà con noi. Penso che ogni giocatore voglia giocare a calcio. Questo è il motivo per cui abbiamo scelto questa professione e siamo così fortunati a fare quello che facciamo. Per ogni giocatore che non gioca, è sempre difficile”.

Sembra comunque chiaro comunque che il campione del mondo tedesco se non andrà via a gennaio sarà il mercato estivo a decidere il proprio futuro. Sono diverse le squadre che vorrebbero acquisire le sue prestazioni tecniche: il DC United in MLS ma c’è anche la Turchia, dove Fenerbahçe (come scrive A Spor) e Istanbul Basaksehir sarebbero davvero interessate.

Ha anche preso la parola Erkut Sogut, agente di Ozil: “Non ci era permesso parlare legalmente prima del 1 gennaio, quindi ora stiamo appena iniziando a esaminare le opzioni con cifre e dettagli”.