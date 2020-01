Gzira United, Tedesco mastica amaro: “Contrariato dalla decisione del club, ho la coscienza pulita e guardo avanti”. L’addio dell’ex Palermo…

Le strade di Giovanni Tedesco e dello Gzira United si separano ufficialmente.

Gzira United, ufficiale: l’ex Palermo Giovanni Tedesco lascia il club maltese. Il comunicato

Una svolta improvvisa sulla panchina del club maltese maturata con modalità consensuali secondo il comunicato ufficiale diramato dalla società a margine del divorzio professionale. L’ex calciatore di Perugia, Genoa, Fiorentina e Palermo, nato nel capoluogo siciliano e beniamino della tifoseria rosanero, interrompe bruscamente, suo malgrado, l’avventura nel calcio maltese. Al netto della nota ufficiale dello Gzira United che delinea formalmente una separazione di comune accordo, sembra invece che la decisione sia stata unilaterale, con i vertici del club maltese che hanno sostanzialmente ritenuto opportuno sollevare l’ex allenatore del Palermo dall’incarico. Circostanza che appare piuttosto evidente dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Giovanni Tedesco al quotidiano Times of Malta: “Sono veramente contrariato nell’apprendere che il club ha preso questa decisione. Dopo la sconfitta patita domenica scorsa, io sentivo comunque che la squadra era pienamente in corsa per la conquista del titolo. Soltanto sei punti ci separano dalla capolista Floriana e dobbiamo ancora disputare contro di loro lo scontro diretto nelle prossime settimane. Non posso che rispettare la decisione della società e guardare al mio futuro. Lascio il club con la coscienza pulita poiché sento di aver dato tutto e fatto ogni cosa per aiutare la squadra a lottare per la conquista dei loro obiettivi”.

Il classe 1972 non era certo alla prima esperienza da tecnico nel calcio maltese. Giovanni Tedesco si è insediato nell’aprile del 2014 sulla panchina del Floriana (club in cui farà ritorno nella stagione 2016-20179 oltre a guidare il Birkirkara nel 2015 e l’Hamrun Spartans nella stagione 2018-2019. L’approdo sulla panchina dello Gzira United nel 2019. cammino caratterizzato dal brillante esordio nei preliminari di Europa League, con annesso passaggio al turno successivo, contro il più quotato Hajduk Spalato. da calciatore, Giovanni Tedesco ha vestito la maglia del Palermo dal 2006 al 2010, da allenatore ha assunto l’incarico ad interim nel gennaio 2016, nell’ambito del pastrocchio regolamentare relativo al tesseramento di Guillermo Barros Schelotto, prima di far parte dello staff di Novellino prima e Ballardini poi nella medesima annata.