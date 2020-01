Gzira United, ufficiale: l’ex Palermo Giovanni Tedesco lascia il club maltese. Il comunicato

Giovanni Tedesco lascia lo Gzira United.

Lo scorso 22 maggio 2019, l’ex calciatore e tecnico del Palermo aveva scelto di sposare la causa della società maltese, firmando un contratto che lo avrebbe legato allo Gzira United per tre anni. L’avventura di Tedesco nella BOV Premier League, però, è durata meno del previsto. Si tratterebbe di una risoluzione consensuale.

Mediagol.it vi propone il comunicato ufficiale diramato dal club di Sharlon Pace attraverso la propria pagina Facebook.

“Lo Gzira United e il tecnico Giovanni Tedesco hanno di comune accordo deciso di prendere strade diverse. Il presidente Sharlon Pace ringrazia l’allenatore Tedesco per il lavoro svolto negli ultimi sette mesi. Non dimenticheremo mai quella notte indimenticabile a Spalato e tutto il buon lavoro svolto negli ultimi mesi. Auguriamo a Giovanni le migliori fortune per ciò che lo aspetterà”.

Di seguito, il post in questione.