Roma-Feyenoord 4-1, prodezza di Dybala ed El Shaarawy porta Mourinho in semifinale

Dybala porta ai supplementari la gara. La Roma dilaga con El Shaarawy e Pellegrini

Una Roma capace di superare ogni difficoltà con caparbietà e spirito di sacrificio è riuscita a ribaltare la sconfitta della gara d'andata in Olanda in casa del Feyenoord imponendosi ai tempi supplementari con un totale di 3-1 che vale la semifinale di Europa League in cui i giallorossi affronteranno il Bayer Leverkusen.

La compagine allenata da Mourinho si è portata in vantaggio al 60', pareggiando dunque il doppio confronto, con la rete di Spinazzola al seguito di un "flipper" in area di rigore in cui Belotti aveva sfiorato il pallone, difeso da Pellegrini e sporcato da Cristante. Il tiro dell'ex Atalanta e Juventus ha anche trovato una fortunata deviazione che ha permesso alla sfera di insaccarsi. Al 77' sarebbe arrivata la rete del raddoppio giallorosso, e dunque del ribaltamento del risultato nel doppio confronto, ma il gol di Cristante è stato annullato in seguito a causa di una precedente spinta di Abraham su Trauner. La formazione olandese è riuscita però a reagire pochissimi minuti più tardi trovando il pareggio con Igor Paixao. Ad un minuto dal novantesimo, è arrivata la giocata del campione: Dybala, servito in area da El Shaarawy, si è girato in un fazzoletto grazie ad uno splendido controllo con il destro, scaricando in rete con un potente sinistro, rimettendo in equilibrio il confronto e prolungando la partita ai tempi supplementari.

Nei trenta minuti aggiuntivi è arrivato il gol del sorpasso della Roma grazie alla percussione laterale di Abraham che è riuscito a mettere il pallone al centro rasoterra solo da spingere per El Shaarawy che ha fatto esplodere di gioia l'Olimpico. Al 109' ha chiuso il discorso qualificazione la formazione giallorossa con Pellegrini che ha ribadito in rete al seguito della conclusione di Abraham. Dopo qualche secondo di attesa, il silent check ha confermato la posizione regolare del centravanti inglese. Feyenoord che ha concluso la propria partita anche in dieci uomini al seguito del cartellino rosso a Gimenez.