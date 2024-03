Roma-Brighton, probabili formazioni: De Rossi vs De Zerbi. C’è Dybala, Gross titolare

Le probabili formazioni di Roma-Brighton, match valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League.

Quasi tutto pronto per Roma-Brighton. Il match - valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League - è in programma oggi allo Stadio Olimpico e avrà inizio alle 18:45.

La Roma ha conquistato il pass per gli ottavi dopo aver eliminato ai calci di rigore il Feyenoord davanti al proprio pubblico. Da quando è subentrato sulla panchina giallorossa Daniele De Rossi ha conquistato ben sei vittorie nelle sette partite complessive disputate in campionato. L'unica sconfitta della sua gestione risale al 10 febbraio nella gara persa per due a quattro contro l'Inter di Simone Inzaghi. L'ex allenatore della Spal si appresta ad affrontare De Zerbi in uno scontro suggestivo per l'intero movimento calcistico italiano. De Rossi schiererà la sua squadra con un 4-3-3 con il tridente offensivo composto da Dybala, Lukaku ed El Shaarawy.

Il Brighton è reduce dalla sconfitta in campionato ottenuta contro il Fulham. Gross e compagni giocheranno questa partita europea dopo aver vinto il Gruppo B al cospetto di squadre dal calibro di Marsiglia, Ajax e AEK. In campionato la formazione di De Zerbi occupa la nona posizione in classifica a ben undici punti di distanza dalla zona europea. L'ex allenatore del Palermo punterà su un 3-4-2-1 con Buonanotte e Enciso alle spalle di Ferguson.

LE PROBABILI FORMAZIONI — ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: Daniele De Rossi.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Smalling, Karsdorp, Llorente, Angelino, Zalewski, Aouar, Bove, Renato Sanches, Pagano, Pisilli, Azmoun, Baldanzi.

Indisponibili: Abraham, Huijsen, Kristensen.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Cristante, Ndicka, Paredes.

BRIGHTON (3-4-2-1): Steele; Igor, Dunk, Van Hecke; Lamptey, Gilmour, Gross, Estupinan; Buonanotte, Enciso; Ferguson. Allenatore: Roberto De Zerbi.

A disposizione: Verbruggen, McGill, Webster, Veltman, Lallana, Moder, Baleba, Welbeck, Adingra, Fati.

Indisponibili: Hinshelwood, Joao Pedro, March, Milner, Mitoma.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Junqueira, Mitoma, Veltman.

ARBITRO: Letexier (Francia). ASSISTENTI: Mugnier-Rahmouni. QUARTO UFFICIALE: Gaillouste. VAR: Brisand. ASS. VAR: Delajod.

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV — Il match tra Roma e Brighton sarà possibile seguirlo in diretta tv su DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252). La partita verrà trasmessa anche in diretta streaming su NOW e sulle rispettive applicazioni DAZN e SkyGo.

