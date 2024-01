West Ham-Brighton 0-0: match privo di forti emozioni. Pari tra Moyes e De Zerbi

Sfida di alto livello tra il West Ham e il Brighton, valida per i piani alti della classifica. 0-0 il risultato finale. Inizio del match abbastanza noioso con le due squadre che si studiano con calma. Al 28' ci prova Ward-Prowse ma Steele lo ferma. Al 33' prima Welbeck e poi Hinshelwood ci provano ma in entrambe le occasioni super Areola a dire di no. Ancora Brighton che ci prova con Gross e ancora il portiere francese che dice di no. Nella ripresa ci prova Joao Pedro che non riesce a segnare. Al 61' Soucek tira il cui tiro termina fuori di nulla. Al 73' Ferguson va vicino al bersaglio grosso. Nel finale ci provano Moder e Lallana ma non riescono a sbloccare il match. Con questo risultato i padroni di casa occupano il sesto posto a cinque punti dal Tottenham quinto; ospiti settimi a tre punti proprio dagli Hammers.