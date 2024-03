Liverpool-Sparta Praga, le probabili formazioni: Klopp con il turnover. C’è Krejci

E' tutto pronto per la sfida tra Liverpool e Sparta Praga , valido per il ritorno degli ottavi di finale della Europa League , in programma questa sera alle ore 21:00 ad Anfield . Il club inglese, dopo aver raggiunto gli ottavi attraverso il primo posto nel girone E , a discapito di Tolosa, Union Saint Gilloise e LASK , ha vinto uno a cinque l'andata contro la compagine ceca. Quest'ultima, squadra piazzatosi seconda nel gruppo C , davanti a Real Betis e Aris Limassol . Il match è praticamente chiuso, le cinque reti firmate dalla squadra di Klopp a meno di clamorosi colpi di scena dovrebbero bastare per qualificazione.

Liverpool-Sparta Praga è in programma giovedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Roma-Brighton anche su DAZN. La piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.