Slavia Praga-Milan, probabili formazioni: Pioli con Leao e Giroud, Chytil dal 1′

Fra le mura dell'Eden Arena sold-out, il Milan sfiderà i cechi dopo il 4-2 di San Siro: l'obiettivo è strappare il pass per i quarti di finale di Europa League.

Mediagol ⚽️ 14 marzo - 12:30

E' tutto pronto per la sfida in programma questo pomeriggio all'Eden Arena. Alle ore 18:45, fra le mura amiche, lo Slavia Praga ospiterà il Milan di Stefano Pioli nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si riparte dal 4-2 di San Siro, con i cechi che - nonostante l'uomo in meno - hanno reagito allo svantaggio, arrivando ad un passo da un clamoroso 3-3, per poi subire nuovamente gol nel finale. Una gara decisa dalle reti siglate da Olivier Giroud, Tijjani Reijnders, Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic; per lo Slavia in gol David Doudera e Ivan Schranz.

I padroni di casa arrivano all'appuntamento galvanizzati dalla vittoria conquistata in casa contro il Teplice per 4-0, che ha permesso loro di rosicchiare tre punti allo Sparta Praga. Sono cinquantanove i punti conquistati fin qui dallo Slavia, che occupano il secondo posto della classifica del massimo campionato caco, a -1 dalla capolista. Uno score frutto di diciotto successi, cinque pareggi ed appena un ko; cinquanta le reti siglate in ventiquattro partite, diciassette i gol subiti dalla miglior difesa del torneo. Anche il Milan è reduce da una vittoria, quella ottenuta lo scorso weekend contro l'Empoli a San Siro per 1-0. Come lo Slavia, i rossoneri occupano il secondo posto della classifica di Serie A, a +1 dal terzo posto occupato dalla Juventus. Uno score frutto di diciotto successi, cinque pareggi e cinque sconfitte, con cinquantadue gol all'attivo e trentadue reti incassate in ventotto partite.

Intanto, al cospetto della formazione guidata da Trpisovksy - a parte Pobega e lo squalificato Florenzi - Pioli potrà contare sull'intero organico a disposizione, pronto a schierare il miglior Milan possibile per strappare il pass per i quarti di finale. Mentre il tecnico dello Slavia Praga dovrà rinunciare allo squalificato Malick Diouf, oltre a Petr Sevcik e Ondrej Kolar. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-4-2 e sul 4-2-3-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI — SLAVIA PRAGA (4-4-2): Stanek; Vicek, Holes, Zima, Boril; Masopust, Dorley, Douder, Provod; Zmrzly, Chytil. Allenatore: Trpisovsky.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

DOVE VEDERE SLAVIA PRAGA-MILAN IN TV — Il match tra Slavia Praga e Milan sarà visibile in diretta tv su DAZN e su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 253. La partita verrà trasmessa anche in diretta streaming su NOW e sulle rispettive applicazioni DAZN e SkyGo.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.