Brighton-Roma, probabili formazioni: tridente inedito per De Rossi, Baldanzi dal 1′

La sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League è in programma alle ore 21:00: si riparte dal 4-0 dell'Olimpico.

Mediagol ⚽️ 14 marzo - 13:30

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera al Falmer Stadium. Alle ore 21:00, fra le mura amiche, il Brighton ospiterà la Roma di Daniele De Rossi nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si riparte dal netto 4-0 dell'Olimpico in favore dei giallorossi: una gara decisa dalle reti siglate da Paulo Dybala, Romelu Lukaku, Gianluca Mancini e Bryan Cristante. Gli inglesi, dunque, per qualificarsi ai quarti, dovranno battere i capitolini con almeno 5 gol di scarto (con quattro si andrebbe ai tempi supplementari).

Intanto, i padroni di casa si presentano all'appuntamento dopo il successo per 1-0 conquistato in campionato contro il Nottingham Forest, mentre la Roma è reduce dal pareggio per 2-2 ottenuto in campionato contro la Fiorentina. I giallorossi occupano il quinto posto della classifica di Serie A a quota quarantotto punti, a -3 dal Bologna quarto. Uno score frutto di quattordici vittorie, sei pareggi ed otto ko, con cinquantaquattro gol all'attivo e trentacinque reti subite in ventotto partite. Il Brighton, invece, occupa l'ottavo posto in Premier League a quota quarantadue punti, frutto di undici successi, nove pareggi ed otto sconfitte; cinquanta sono le reti messe a segno in ventotto partite, quarantaquattro i gol incassati.

Per l'occasione, il tecnico della Roma dovrà rinunciare a Lukaku: "Non è partito con noi, ha un problema all'anca che si ripresenta a distanza di mesi. Le cure che fa impongono che stia fermo per un paio di giorni, vediamo come si evolverà la situazione", ha spiegato De Rossi in sede di conferenza stampa. Ma non solo; salteranno il match anche Tammy Abraham, Rasmus Kristensen, Renato Sanches e Chris Smalling. Mentre Roberto De Zerbi dovrà fare a meno di Jack Hinshelwood, Joao Pedro, Kaoru Mitoma, Solly March e James Milner. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-2-3-1 e sul 4-3-3. Previsto un ampio turnover per i giallorossi. In attacco tridente inedito composto da Baldanzi, Azmoun ed El Shaarawy.

LE PROBABILI FORMAZIONI — BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Lamptey, Dunk, van Hecke, Estupinan; Gilmour, Gross; Buonanotte, Fati, Adingra; Welbeck. Allenatore: De Zerbi.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Azmoun, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

DOVE VEDERE BRIGHTON-ROMA IN TV — La sfida Brighton-Roma sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. E sarà visibile anche in chiaro su TV8. Mentre in streaming sarà disponibile scaricando l'applicazione di Dazn, Sky Go e Now Tv, previo abbonamento.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.