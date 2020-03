Estero, Kakà abbraccia Ronaldinho: “È triste vederlo in questa situazione, deve tornare a sorridere”

Kakà rivolge un messaggio benaugurante al suo ex compagno di Nazionale, Ronaldinho.

L’ex fantasista di Milan e Real Madrid è tornato sulla vicenda che ha recentemente coinvolto l’ex stella verdeoro che si trova in un carcere paraguaiano. Dinho è stato fermato dalla polizia locale e successivamente incarcerato a causa dei propri documenti che, a detta delle autorità, sarebbero risultati contraffatti. Da poco ha anche festeggiato il proprio compleanno, tra un dribbling e una risata non ha mai perso il proprio sorriso. Intanto Kakà, attraverso le colonne di AS, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla questione.

“È tutto molto triste. Non ho molte informazioni sulla situazione per parlarne in maniera dettagliata, ma per chi come noi ha vissuto parecchie esperienze con Ronaldinho ed è suo amico, è molto triste vederlo in questa situazione. Spero che torni a sorridere, a giocare a calcio e a divertirsi”.

