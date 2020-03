Emergenza Coronavirus, si ferma anche l’Eredivisie: rinviate tre gare. I dettagli

Stop anche in Eredivisie per l’emergenza Coronavirus.

Tre gare in programma nel weekend, a causa della diffusione del virus nella provincia del Brabante Settentrionale, sono state rinviate a seguito delle disposizioni emesse dal governo locale, che ha annullato qualsiasi tipologia di evento che avrebbe coinvolto più di 1.000 persone. Le partite in questione sono Willem II-Heerenveen, PSV Eindhoven-FC Emmen e RKC Waalwijk-FC Groningen, le quali verranno giocate in data da destinarsi.

Dopo l’Italia, primo paese europeo ad essere stato maggiormente colpito, che ha adottato in maniera precauzionale misure drastiche per porre fine all’aggravarsi del bilancio dell’epidemia, disponendo la sospensione fino al 3 aprile di tutti i campionati, dunque, anche gli altri maggiori campionati europei si ritrovano a dovere contrastare l’emergenza, anche se attualmente in misura più lieve.

