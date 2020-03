Emergenza Coronavirus, primo stop in Premier League: Manchester City-Arsenal rinviata. I dettagli

Tutta l’Europa sta alzando il livello di allerta per il contagio da CoVid-19.

L’Italia, il primo paese europeo ad essere stato maggiormente colpito, ha adottato in maniera precauzionale misure drastiche per porre fine all’aggravarsi del bilancio dell’epidemia. Purtroppo, però, i confini internazionali non riescono a reggere l’urto dell’avanzata batterica, e così si è costretti a cercare rimedi anche in Paesi finora meno colpiti.

È il caso dell’Inghilterra la cui federazione calcistica la Football Association, che regolamenta e gestisce il meccanismo burocratico della Premier League, ha deciso di rinviare il match di stasera, presso l’Etihad Stadium e valido per la ventottesima giornata del torneo anglosassone, tra Manchester City ed Arsenal. A darne notizia sono entrambi i club con una nota ufficiale sui propri siti di riferimento, apprezzando e comprendendo la misura preventiva posta in atto dalla federazione inglese.

MANCHESTER CITY – “La decisione di posticipare la partita di stasera è stata presa come misura precauzionale dopo che è emerso che il personale dell’Arsenal FC è entrato in contatto con il proprietario dell’Olympiacos e del Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, che è risultato positivo al COVID-19. Il Manchester City FC augura a Marinakis un rapido recupero, e nei prossimi giorni seguiranno ulteriori informazioni sulle date riprogrammate, ma si consiglia ai tifosi di non recarsi allo stadio Etihad per questo appuntamento”.

ARSENAL: “In seguito alla notizia di ieri che Evangelos Marinakis, proprietario dell’Olympiacos, ha recentemente contratto Covid-19, sotto consiglio medico abbiamo rintracciato tutti coloro che avevano avuo uno stretto contatto con lui 13 giorni fa. Come risultato di questa ricerca abbiamo identificato che un certo numero di giocatori ha incontrato il proprietario dell’Olympiacos immediatamente dopo la partita. La consulenza medica che abbiamo ricevuto pone il rischio che queste persone sviluppino il Covid-19 a livelli estremamente bassi. Tuttavia, stiamo seguendo rigorosamente le linee guida del governo che raccomanda a chiunque entri in stretto contatto con qualcuno con il virus di autoisolarsi a casa per 14 giorni. Di conseguenza, i giocatori non sono disponibili per la partita di stasera contro il Manchester City e la Premier League ha deciso che la partita sarebbe stata posticipata. I giocatori rimarranno nelle loro case fino alla scadenza del periodo di 14 giorni. Quattro membri dell’Arsenal – che erano seduti vicino a Mr Marinakis durante la partita – rimarranno a casa fino al termine dei 14 giorni”.