Copa America 2021, gli accoppiamenti delle semifinali: Messi vs Neymar in finale?

La Copa America entra nel vivo. E lo fa con sfide affascinanti che metteranno di fronte le più grandi stelle del calcio mondiale

Quattro squadre, un sogno. Quello di alzare al cielo il prestigioso trofeo sognando di scrivere la storia. Archiviati i gironi e i quarti di finale, adesso è tempo di semifinali. I padroni di casa brasiliani sono i favoriti per vincere la tanto ambita competizione ma tutte le compagini restano in piena lizza per trasformare il sogno in realtà.