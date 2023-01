Real Madrid-Atletico Madrid: fantoccio di Vinicius jr. impiccato, la macabra scoperta

Alle ore 21:00, allo Stadio "Santiago Bernabeu", andrà in scena il derby tra Real Madrid ed Atletico Madrid , valevole per i quarti di finale di Copa del Rey . A poche ore dalla super sfida di Madrid, è stato scoperto un macabro oggetto, nei pressi del centro sportivo dei Blancos. A Valdebebas, quartiere della capitale spagnola, è stato trovato un fantoccio impiccato, posizionato dai tifosi dell'Atletico, con addosso la maglia di Vinicius jr. ed uno striscione con su scritto "Madrid odia il Real".

Immediate le reazioni di sdegno di tutto il mondo del calcio, alle quali ha fatto seguito il comunicato dell' Atletico Madrid . Di seguito la nota del club

"Vista l'immagine apparsa oggi su diversi media in cui è stato lanciato un messaggio di odio nelle ore precedenti la partita contro il Real, l'Atletico comunica:

- che fatti come questo sono assolutamente disgustosi e inammissibili e mettono in imbarazzo la società. La nostra condanna per ogni atto che leda la dignità delle persone o delle istituzioni è assoluta.