Real Madrid-Atletico Madrid, Simeone col tridente? Le probabili formazioni

Alle ore 21:00, allo Stadio "Santiago Bernabeu", andrà in scena il derby tra Real Madrid ed Atletico Madrid, valevole per i quarti di finale di Copa del Rey. Una gara unica, dunque ad eliminazione diretta. Pertanto, staccherà il pass per il turno successivo la squadra vincente al termine dei novanta minuti. In caso di parità verranno disputati i tempi supplementari. Ed in caso di ulteriore parità si procederà ai calci di rigore.