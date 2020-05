Chinese Super League, parla Donadoni: “Stiamo tornando alla normalità, non sappiamo quando ripartirà la stagione”

Roberto Donadoni spera di poter ricominciare.

La Super League cinese non è mai partita ed è stata di conseguenza il primo campionato al mondo a cadere alla propagazione del Coronavirus. Le squadre asiatiche sono state coinvolte in prima persona visto e considerato che l’epicentro del contagio è avvenuto nella città di Wuhan. Adesso tutti gli addetti ai lavori spingono per riprendere o per meglio dire iniziare la stagione, uno su tutti il tecnico dello Shenzhen che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni attraverso le colonne de ‘La Repubblica‘.

“La Cina ci insegna come venire fuori dal virus. Stiamo tornando alla vita normale. Sabato abbiamo pareggiato contro il Guangzhou di Cannavaro e siamo pronti per il campionato. La priorità è la salute, giocare è un piacere e sarà importante per tutti. Non sappiamo ancora la data esatta in cui ripartirà la Super League ma speriamo a giugno”.

